Україна
В Кривом Роге напали с ножом на работника ТЦК — что известно

В Кривом Роге напали с ножом на работника ТЦК — что известно

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 11:58
В Кривом Роге произошло ножевое нападение на работника ТЦК
Работник ТЦК и нож. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

В Днепропетровской области произошел инцидент с участием гражданских и ТЦК. Вчера во вторник, 24 февраля, ранили ножом работника ТЦК, который проверял документы у военнообязанного мужчины.

Об этом Новини.LIVE стало известно из заявления Днепропетровского ОТЦК и СП.

Читайте также:

Гражданские напали с ножом на работника ТЦК в Кривом Роге

По информации ведомства, 24 февраля 2026 года группа оповещения, которая действовала совместно с работниками Национальной полиции, остановила гражданина для проверки военно-учетных документов.

В ТЦК отметили, что во время проверки выяснилось, что мужчина является военнообязанным, но нарушил правила воинского учета и находился в розыске.

Однако во время общения вмешались прохожие. В какой-то момент общение между гражданскими и работниками ТЦК переросло в конфликт. Один из военнослужащих получил ранения.

null
Заявление Днепропетровского ОТЦК и СП. Фото: скриншот

Пострадавшего, по данным ТЦК, без промедлений доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. В ведомстве заявили, что состояние военнослужащего стабильное, а других травмированных в этом инциденте нет.

В сообщении отмечается, что военнослужащие, которые работают в составе групп оповещения, выполняют прежде всего задачи государства.

"Силовое противодействие законной деятельности войска — это прямое посягательство на стабильность обороны страны. Призываем граждан к взвешенности и правосознательному поведению. Никакие манипуляции в информационном пространстве не являются оправданием для совершения преступлений", — заявили в ТЦК.

Добавим, что недавно в Одессе произошел похожий инцидент. Мужчина напал с ножом на работника ТЦК и скрылся.

Недавно на Закарпатье судили женщину, которая избила работника ТЦК деревянной палкой.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
