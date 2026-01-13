На Виноградівщині засудили жінку за напад на ТЦК

Суддівський молоток. Фото: Freepik

На Виноградівщині суд поставив крапку у резонансній справі щодо нападу на представників територіального центру комплектування. Мешканку Виноградова визнали винною у перешкоджанні законній діяльності військовослужбовців під час мобілізаційних заходів.

Про це стало відомо з вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

Реклама

Читайте також:

На Закарпатті судили жінку, яка напала на працівників ТЦК

Кримінальне провадження стосувалося інциденту, що стався восени 2024 року на околиці села Шаланки Берегівського району. Під час перевірки документів мобілізаційною групою, група місцевих мешканців на автомобілях оточила пост, заблокувавши роботу військових та правоохоронців.

Ключову роль у конфлікті, за даними обвинувачення, відігравала саме обвинувачена. Вона не лише закликала присутніх до активних дій, а й особисто застосувала фізичну силу проти працівників ТЦК.

Як встановив суд, жінка використала дере'яну опору дорожнього знаку "СТОП", якою завдала ударів військовослужбовцям ТЦК. Унаслідок цього робота мобілізаційної групи на зазначеній ділянці була фактично зірвана.

Суд дійшов висновку, що такі дії в умовах воєнного стану є прямим перешкоджанням діяльності Збройних сил України та посяганням на обороноздатність держави. Дії обвинуваченої кваліфікували за частиною першою статті 114-1 Кримінального кодексу України.

Виноградівський районний суд призначив жінці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Водночас, з огляду на укладену угоду про визнання винуватості, суд ухвалив рішення про застосування іспитового строку без реального відбування покарання, а також призначив додаткове фінансове стягнення. Вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, у Дніпрі нещодавно судили чоловіка та жінку, які напали на працівника ТЦК.

Також суд скасував мобілізацію чоловіка через порушення з боку працівників ТЦК.