Суд визнав протиправним примусовий призов до війська з боку ТЦК

Молоток судді. Фото: Freepik

Третій апеляційний адміністративний суд став на бік чоловіка, якого мобілізували з грубими порушеннями процедури, та визнав такий призов незаконним. Суд зобов’язав військову частину звільнити мобілізованого зі служби й виключити його зі списків особового складу, наголосивши, що навіть після фактичного зарахування до війська незаконну мобілізацію можна скасувати.

Про це стало відомо зі судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Суд визнав, що чоловіка було мобілізовано з грубим порушенням законодавства

Як встановив суд, позивача 23 листопада 2024 року примусово доставили до приміщення, де його утримували кілька днів. Після цього чоловіка направили на військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним до служби та мобілізували.

Водночас він наполягав, що реального медичного огляду не проходив. Він самостійно відмовився від нього, бо не мав при собі жодних медичних документів. Також чоловік заявив, що не отримував повістки або направлення на ВЛК під особистий підпис.

У травні 2025 року суд першої інстанції став на бік військової частини, однак апеляційний суд детально проаналізував матеріали справи та дійшов протилежного висновку. Зокрема, суд звернув увагу на відсутність належно оформлених документів військово-лікарської комісії. У справі не було повного пакета медичних довідок, результатів аналізів, інструментальних обстежень і висновків лікарів-спеціалістів.

Апеляційна інстанція підкреслила, що довідка ВЛК має повну юридичну силу лише за умови реального проходження медичного огляду. Такий документ повинен містити всі обов'язкові реквізити, підписи членів комісії та видаватися виключно після комплексного обстеження. Формальний або скорочений огляд без аналізів та досліджень суперечить Положенню про військово-лікарську експертизу і не може бути підставою для висновку про придатність до служби.

Суд звернув увагу на силовий метод доставлення ТЦК до чоловіка

Окремо суд оцінив дії територіального центру комплектування під час доставлення чоловіка. Апеляційний суд зазначив, що працівники ТЦК не мають повноважень самостійно затримувати громадян або примусово доправляти їх до своїх приміщень.

Такі дії належать виключно до компетенції органів поліції й можуть застосовуватися лише у випадках, прямо передбачених законом. Представники центрів комплектування можуть лише ініціювати відповідні дії, але не виконувати їх самостійно.

У постанові наголошується, що будь-яке затримання громадян працівниками ТЦК без участі поліції є незаконним, оскільки такі повноваження не передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.

За підсумками розгляду апеляційний суд визнав, що під час мобілізації чоловіка було допущено суттєві порушення процедури, які призвели до порушення його прав. Суд скасував рішення першої інстанції, визнав протиправним наказ про призов у частині, що стосується позивача, та зобов'язав військову частину звільнити його зі служби.

Нагадаємо, стало відомо, що у Полтавській області посилять контроль виконання правил військового обліку.

Також стало відомо, що у Харківській області конфіскують елітні авто у посадовця військкомату.