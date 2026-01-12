Суд признал противоправным принудительный призыв в армию со стороны ТЦК

Молоток судьи. Фото: Freepik

Третий апелляционный административный суд принял сторону мужчины, которого мобилизовали с грубыми нарушениями процедуры, и признал такой призыв незаконным. Суд обязал воинскую часть уволить мобилизованного со службы и исключить его из списков личного состава, подчеркнув, что даже после фактического зачисления в армию незаконную мобилизацию можно отменить.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Суд признал, что мужчина был мобилизован с грубым нарушением законодательства

Как установил суд, истца 23 ноября 2024 года принудительно доставили в помещение, где его удерживали несколько дней. После этого мужчину направили на военно-врачебную комиссию, по результатам которой его признали годным к службе и мобилизовали.

В то же время он настаивал, что реального медицинского осмотра не проходил. Он самостоятельно отказался от него, потому что не имел при себе никаких медицинских документов. Также мужчина заявил, что не получал повестки или направления на ВВК под личную подпись.

В мае 2025 года суд первой инстанции принял сторону воинской части, однако апелляционный суд подробно проанализировал материалы дела и пришел к противоположному выводу. В частности, суд обратил внимание на отсутствие надлежаще оформленных документов военно-врачебной комиссии. В деле не было полного пакета медицинских справок, результатов анализов, инструментальных обследований и заключений врачей-специалистов.

Апелляционная инстанция подчеркнула, что справка ВВК имеет полную юридическую силу только при условии реального прохождения медицинского осмотра. Такой документ должен содержать все обязательные реквизиты, подписи членов комиссии и выдаваться исключительно после комплексного обследования. Формальный или сокращенный осмотр без анализов и исследований противоречит Положению о военно-врачебной экспертизе и не может быть основанием для заключения о годности к службе.

Суд обратил внимание на силовой метод доставки ТЦК к мужчине

Отдельно суд оценил действия территориального центра комплектования во время доставки мужчины. Апелляционный суд отметил, что работники ТЦК не имеют полномочий самостоятельно задерживать граждан или принудительно доставлять их в свои помещения.

Такие действия относятся исключительно к компетенции органов полиции и могут применяться только в случаях, прямо предусмотренных законом. Представители центров комплектования могут лишь инициировать соответствующие действия, но не выполнять их самостоятельно.

В постановлении отмечается, что любое задержание граждан работниками ТЦК без участия полиции является незаконным, поскольку такие полномочия не предусмотрены Кодексом Украины об административных правонарушениях.

По итогам рассмотрения апелляционный суд признал, что во время мобилизации мужчины были допущены существенные нарушения процедуры, которые привели к нарушению его прав. Суд отменил решение первой инстанции, признал противоправным приказ о призыве в части, касающейся истца, и обязал воинскую часть уволить его со службы.

