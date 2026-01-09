Відео
Україна
Головна ТЦК У Дніпрі подружжя побило працівника ТЦК — вирок суду

У Дніпрі подружжя побило працівника ТЦК — вирок суду

Дата публікації: 9 січня 2026 03:32
Подружжя скоїло напад на військовослужбовця ТЦК — як їх покарав суд
Чоловік із представником ТЦК та СП. Фото ілюстративне: кадр із відео

У Дніпрі подружня пара скоїла напад на військовослужбовця ТЦК та СП. Порушники могли потрапити до в'язниці, але покарання замінили менш суворим.

Про це йдеться у вироку, який Чечелівський районний суд міста Дніпра ухвалив 23 грудня.

Читайте також:

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, уранці 18 жовтня минулого року на паркінгу біля магазину "Сільпо" на вулиці Новокримській фігуранти посварилися із представником військкомату. Під час конфлікту жінка кричала на військового, бажала йому смерті, а потім схопила за одяг і двічі вдарила в бік. Згодом до сварки долучився й чоловік порушниці. Він підійшов до працівника ТЦК зі спини та двічі вдарив його в потилицю. Військовий хотів сховатися у службовому автомобілі, але нападник побіг за ним слідом, ударив ліктем по боковому склу, зламав дзеркало та пошкодив кузов, ударивши по ньому ногою. Потерпілого військового госпіталізували. Він зазнав закритої черепно-мозкової травми, струсу мозку та саден на потилиці. Пошкодження автівки завдало військкомату збитків на сім тисяч 339 гривень.

Рішення суду 

Обвинувачені уклали угоду про визнання провини, розкаялися та частково компенсували військовому шкоду. Підсудним призначили рік ув'язнення, але замінили реальний термін роком випробувального. Також із кожного із засуджених стягнули три тисячі 565 гривень за проведення експертизи.

Нагадаємо, слюсар закликав громадян чинити опір працівникам ТЦК і звинувачував у повномасштабній війні євреїв. Його засудили до трьох років випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що житель Кропивницького наїхав автівкою на працівника ТЦК та СП. Упродовж двох із половиною років він перебуватиме на випробувальному терміні.

суд напад покарання ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
