Подружжя скоїло напад на військовослужбовця ТЦК — як їх покарав суд

У Дніпрі подружня пара скоїла напад на військовослужбовця ТЦК та СП. Порушники могли потрапити до в'язниці, але покарання замінили менш суворим.

Про це йдеться у вироку, який Чечелівський районний суд міста Дніпра ухвалив 23 грудня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, уранці 18 жовтня минулого року на паркінгу біля магазину "Сільпо" на вулиці Новокримській фігуранти посварилися із представником військкомату. Під час конфлікту жінка кричала на військового, бажала йому смерті, а потім схопила за одяг і двічі вдарила в бік. Згодом до сварки долучився й чоловік порушниці. Він підійшов до працівника ТЦК зі спини та двічі вдарив його в потилицю. Військовий хотів сховатися у службовому автомобілі, але нападник побіг за ним слідом, ударив ліктем по боковому склу, зламав дзеркало та пошкодив кузов, ударивши по ньому ногою. Потерпілого військового госпіталізували. Він зазнав закритої черепно-мозкової травми, струсу мозку та саден на потилиці. Пошкодження автівки завдало військкомату збитків на сім тисяч 339 гривень.

Рішення суду

Обвинувачені уклали угоду про визнання провини, розкаялися та частково компенсували військовому шкоду. Підсудним призначили рік ув'язнення, але замінили реальний термін роком випробувального. Також із кожного із засуджених стягнули три тисячі 565 гривень за проведення експертизи.

Нагадаємо, слюсар закликав громадян чинити опір працівникам ТЦК і звинувачував у повномасштабній війні євреїв. Його засудили до трьох років випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що житель Кропивницького наїхав автівкою на працівника ТЦК та СП. Упродовж двох із половиною років він перебуватиме на випробувальному терміні.