Чоловік збив автівкою військовослужбовця ТЦК — як його покарав суд

Житель Кропивницького скоїв напад на працівника Нацполіцїі України та військовослужбовців ТЦК. За вчинене він понад два роки перебуватиме на випробувальному терміні.

Про це йдеться у вироку, який Фортечний районний суд міста Кропивницького ухвалив 14 жовтня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, уранці 28 липня поточного року військовозобов'язаний, прагнучи уникнути перевірки військово-облікових документів, ударив представника військкомату кулаком у щелепу, після чого побіг на територію гаражного кооперативу, сів там в автівку Volkswagen Jetta та наїхав на іншого військовослужбовця ТЦК та СП. Потерпілий зазнав перелому, забійної рани та саден. З місця злочину порушник утік, але його розшукали та притягнули до відповідальності.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Його засудили до п'яти років ув'язнення, але замінили покарання на 2,5 року випробувального терміну. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна було оскаржити, подавши апеляцію. Наразі ж судове рішення вже набуло законної сили.

Нагадаємо, у Харкові судять окупанта, який розстріляв полонених воїнів ЗСУ. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що на Одещині старший солдат Нацгвардії погодився переправити чоловіка призовного віку до Придністров'я. Порушнику призначили два роки службового обмеження з відрахуванням у дохід держави 10% зарплати.