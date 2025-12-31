Мужчина сбил машиной военнослужащего ТЦК — как его наказал суд

Мужчина за рулем. Фото иллюстративное: deposithotos.com

Житель Кропивницкого совершил нападение на работника Нацполиции Украины и военнослужащих ТЦК. За совершенное он более двух лет будет находиться на испытательном сроке.

Об этом говорится в приговоре, который Фортечный районный суд города Кропивницкого принял 14 октября.

Детали дела

Согласно судебным материалам, утром 28 июля текущего года военнообязанный, стремясь избежать проверки военно-учетных документов, ударил представителя военкомата кулаком в челюсть, после чего побежал на территорию гаражного кооператива, сел там в машину Volkswagen Jetta и наехал на другого военнослужащего ТЦК и СП. Пострадавший получил перелом, ушибленную рану и ссадины. С места преступления нарушитель скрылся, но его разыскали и привлекли к ответственности.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к пяти годам заключения, но заменили наказание на 2,5 года испытательного срока. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно было обжаловать, подав апелляцию. Сейчас же судебное решение уже вступило в законную силу.

