Главная ТЦК Мужчина наехал автомобилем на работника ТЦК — что решил суд

Мужчина наехал автомобилем на работника ТЦК — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 01:03
Мужчина сбил машиной военнослужащего ТЦК — как его наказал суд
Мужчина за рулем. Фото иллюстративное: deposithotos.com

Житель Кропивницкого совершил нападение на работника Нацполиции Украины и военнослужащих ТЦК. За совершенное он более двух лет будет находиться на испытательном сроке.

Об этом говорится в приговоре, который Фортечный районный суд города Кропивницкого принял 14 октября.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, утром 28 июля текущего года военнообязанный, стремясь избежать проверки военно-учетных документов, ударил представителя военкомата кулаком в челюсть, после чего побежал на территорию гаражного кооператива, сел там в машину Volkswagen Jetta и наехал на другого военнослужащего ТЦК и СП. Пострадавший получил перелом, ушибленную рану и ссадины. С места преступления нарушитель скрылся, но его разыскали и привлекли к ответственности.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к пяти годам заключения, но заменили наказание на 2,5 года испытательного срока. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно было обжаловать, подав апелляцию. Сейчас же судебное решение уже вступило в законную силу.

Напомним, в Харькове судят оккупанта, который расстрелял пленных воинов ВСУ. Ему грозит до 15 лет заключения.

Также мы сообщали, что в Одесской области старший солдат Нацгвардии согласился переправить мужчину призывного возраста в Приднестровье. Нарушителю назначили два года служебного ограничения с отчислением в доход государства 10% зарплаты.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
