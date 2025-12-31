Слюсар радив військовозобов'язаним чинити опір працівникам ТЦК — вирок суду

Слюсар. Фото ілюстративне: istock.com

Чоловік, який працював слюсарем у Харківському національному університеті імені Каразіна, закликав до опору працівникам ТЦК та СП. Крім того, він звинувачував у повномасштабній війні євреїв.

Про це йдеться у вироку, який Холодногірський районний суд міста Харкова ухвалив 4 грудня.

Деталі справи

У травні та листопаді 2022 року, а також у лютому минулого року фігурант публікував у Telegram дописи, у яких виправдовував російську агресію та розмірковував про "неіснуючі кордони України". У травні 2022 року порушник поширив антисемітські публікації, у яких зазначалося, що російське вторгнення є планом "'поголовної чипізації слов'янського скота" єврейською громадою. Також він учив людей, які діяти, аби уникнути затримання працівниками ТЦК та СП: радив чинити опір, не показувати документи, видалити застосунок "Дія" та не виконувати накази.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Суд призначив йому п'ять років ув'язнення, але замінив покарання трьома роками випробувального терміну. Вирок упродовж 30 днів можна оскаржити, подавши апеляцію. У такому разі справу розгляне Харківський апеляційний суд.

