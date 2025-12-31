Видео
Слесарь призывал сопротивляться военным ТЦК — как его наказал суд

Слесарь призывал сопротивляться военным ТЦК — как его наказал суд

Дата публикации 31 декабря 2025 03:32
Слесарь советовал военнообязанным сопротивляться работникам ТЦК — приговор суда
Слесарь. Фото иллюстративное: istock.com

Мужчина, который работал слесарем в Харьковском национальном университете имени Каразина, призывал к сопротивлению работникам ТЦК и СП. Кроме того, он обвинял в полномасштабной войне евреев.

Об этом говорится в приговоре, который Холодногорский районный суд города Харькова вынес 4 декабря.

Читайте также:

Детали дела

В мае и ноябре 2022 года, а также в феврале прошлого года фигурант публиковал в Telegram сообщения, в которых оправдывал российскую агрессию и рассуждал о "несуществующих границах Украины". В мае 2022 года нарушитель распространил антисемитские публикации, в которых отмечалось, что российское вторжение является планом "'поголовной чипизации славянского скота" еврейской общиной. Также он учил людей, как действовать, чтобы избежать задержания сотрудниками ТЦК и СП: советовал сопротивляться, не показывать документы, удалить приложение "Дія" и не выполнять приказы.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Суд назначил ему пять лет заключения, но заменил наказание тремя годами испытательного срока. Приговор в течение 30 дней можно обжаловать, подав апелляцию. В таком случае дело рассмотрит Харьковский апелляционный суд.

Напомним, сапер из Одесской области трижды совершил СОЧ. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что жительница Винницкой области распространяла в Telegram информацию о местонахождении военнослужащих ТЦК и СП. В течение двух лет она будет находиться на испытательном сроке.

суд соцсети евреи ТЦК и СП антисемитизм судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
