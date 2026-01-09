Супруги совершили нападение на военнослужащего ТЦК - как их наказал суд

Мужчина с представителем ТЦК и СП. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Днепре супружеская пара совершила нападение на военнослужащего ТЦК и СП. Нарушители могли попасть в тюрьму, но наказание заменили менее строгим.

Об этом говорится в приговоре, который Чечеловский районный суд города Днепра принял 23 декабря.

Детали дела

Согласно судебным материалам, утром 18 октября прошлого года на парковке возле магазина "Сильпо" на улице Новокрымской фигуранты поссорились с представителем военкомата. Во время конфликта женщина кричала на военного, желала ему смерти, а потом схватила за одежду и дважды ударила в бок. Впоследствии к ссоре присоединился и муж нарушительницы. Он подошел к работнику ТЦК со спины и дважды ударил его в затылок. Военный хотел спрятаться в служебном автомобиле, но нападающий побежал за ним следом, ударил локтем по боковому стеклу, сломал зеркало и повредил кузов, ударив по нему ногой. Пострадавшего военного госпитализировали. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины на затылке. Повреждение автомобиля нанесло военкомату ущерб на семь тысяч 339 гривен.

Решение суда

Обвиняемые заключили соглашение о признании вины, раскаялись и частично компенсировали военному ущерб. Подсудимым назначили год заключения, но заменили реальный срок годом испытательного. Также с каждого из осужденных взыскали три тысячи 565 гривен за проведение экспертизы.

Напомним, слесарь призывал граждан сопротивляться работникам ТЦК и обвинял в полномасштабной войне евреев. Его приговорили к трем годам испытательного срока.

Также мы сообщали, что житель Кропивницкого наехал на автомобиле на работника ТЦК и СП. В течение двух с половиной лет он будет находиться на испытательном сроке.