Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Избила военных ТЦК — женщину осудили на Закарпатье

Избила военных ТЦК — женщину осудили на Закарпатье

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 10:02
В Виноградовском районе осудили женщину за нападение на ТЦК
Судейский молоток. Фото: Freepik

На Виноградовщине суд поставил точку в резонансном деле о нападении на представителей территориального центра комплектования. Жительница Виноградова была признана виновной в препятствовании законной деятельности военнослужащих во время мобилизационных мероприятий.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Опендатабот.

Реклама
Читайте также:

На Закарпатье судили женщину, которая напала на работников ТЦК

Уголовное производство касалось инцидента, произошедшего осенью 2024 года на окраине села Шаланки Береговского района. Во время проверки документов мобилизационной группой группа местных жителей на автомобилях окружила пост, заблокировав работу военных и правоохранителей.

Ключевую роль в конфликте, по данным обвинения, играла именно обвиняемая. Она не только призвала присутствующих к активным действиям, но и лично применила физическую силу против работников ТЦК.

Как установил суд, женщина использовала деревянную опору дорожного знака "СТОП", которой нанесла удары военнослужащим ТЦК. В результате работа мобилизационной группы на указанном участке была фактически сорвана.

Суд пришел к выводу, что такие действия в условиях военного положения являются прямым препятствованием деятельности Вооруженных сил Украины и посягательством на обороноспособность государства. Действия обвиняемого квалифицированы по части первой статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Виноградовский районный суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время, учитывая заключенное соглашение о признании вины, суд принял решение о применении испытательного срока без реального отбывания наказания, а также назначил дополнительное финансовое взыскание. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Днепре недавно судили мужчину и женщину, которые напали на работника ТЦК.

Также суд отменил мобилизацию мужчины из-за нарушений со стороны работников ТЦК.

суд нападение избиение Закарпатье ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации