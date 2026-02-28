Суд наказал штрафом работника ТЦК, который не выдал достаточно бодикамер

Военный ТЦК не контролировал выдачу бодикамер — что решил суд
В Полтавской области прошел суд над работником ТЦК, который не контролировал выдачу бодикамер и допустил пропажу видеозаписей за два месяца. За это суд назначил ему штраф.
Детали дела
Согласно материалам дела, что военнослужащий, отвечавший за учет и хранение нагрудных видеокамер и карт памяти в ТЦК, допустил ряд нарушений.
В частности, вместо полного комплекта техники для проведения оповещения граждан он передавал только одну камеру. Кроме того, часть видеоматериалов не была сохранена — самые свежие записи датируются 9 ноября 2025 года. Также он не вел журнал инструктажей по использованию бодикамер.
Отдельно установлено, что военнослужащие из состава групп оповещения не прошли надлежащего обучения по эксплуатации нагрудных камер .
На рассмотрение дела в суде представитель ТЦК не прибыл, однако в письменном виде сообщил о полном признании вины и выразил искреннее раскаяние.
Решение суда
Суд пришел к выводу о наличии в действиях мужчины состава административного правонарушения и признал его виновным в небрежном отношении к военной службе, квалифицируемой по ч. 2 ст. 172-15 КУоАП.
В качестве наказания мужчине определили штраф в сумме 17 000 гривен. Кроме этого, с него взыскат судебный сбор в размере 665 гривен.
