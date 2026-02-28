Видео
ТЦК не контролировал выдачу бодикамер — что решил суд

Военный ТЦК не контролировал выдачу бодикамер — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 02:57
Суд наказал штрафом работника ТЦК, который не выдал достаточно бодикамер
Сотрудники ТЦК по документам. Фото: УНИАН

В Полтавской области прошел суд над работником ТЦК, который не контролировал выдачу бодикамер и допустил пропажу видеозаписей за два месяца. За это суд назначил ему штраф.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Полтава".

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, что военнослужащий, отвечавший за учет и хранение нагрудных видеокамер и карт памяти в ТЦК, допустил ряд нарушений.

В частности, вместо полного комплекта техники для проведения оповещения граждан он передавал только одну камеру. Кроме того, часть видеоматериалов не была сохранена — самые свежие записи датируются 9 ноября 2025 года. Также он не вел журнал инструктажей по использованию бодикамер.

Отдельно установлено, что военнослужащие из состава групп оповещения не прошли надлежащего обучения по эксплуатации нагрудных камер .

На рассмотрение дела в суде представитель ТЦК не прибыл, однако в письменном виде сообщил о полном признании вины и выразил искреннее раскаяние.

Решение суда

Суд пришел к выводу о наличии в действиях мужчины состава административного правонарушения и признал его виновным в небрежном отношении к военной службе, квалифицируемой по ч. 2 ст. 172-15 КУоАП.

В качестве наказания мужчине определили штраф в сумме 17 000 гривен. Кроме этого, с него взыскат судебный сбор в размере 665 гривен.

Напомним, недавно мы писали, что военный ТЦК в Хмельницкой области проводил оповещение населения без обязательной видеофиксации. За это ему назначили штраф.

Также мы писали, что в Киеве суд признал незаконными действия ТЦК по внесению одного из мужчин в реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

суд штраф Полтавская область ТЦК и СП бодикамеры судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
