Україна
Головна Військова економіка Працівник ТЦК допустив відсутність записів із бодікамер — як покарав суд

Працівник ТЦК допустив відсутність записів із бодікамер — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 02:57
Суд оштрафував військового ТЦК, який не контролював видачу бодікамер
Співробітники ТЦК з документами. Фото: УНІАН

На Полтавщині судили військового ТЦК, який не контролював видачу бодікамер та допустив зникнення відеозаписів за два місяці. За недбале ставлення суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Полтава".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, що військовослужбовець, який відповідав за облік і збереження нагрудних відеокамер і карт пам'яті у ТЦК, допустив низку порушень.

Зокрема, замість повного комплекту техніки для проведення оповіщення громадян він передавав лише одну камеру. Крім того, частина відеоматеріалів не була збережена — найсвіжіші записи датуються 9 листопада 2025 року. Також він не вів журнал інструктажів щодо користування бодікамерами.

Окремо встановлено, що військовослужбовці зі складу груп оповіщення не пройшли належного навчання з експлуатації нагрудних камер.

На розгляд справи у суді представник ТЦК не прибув, однак письмово повідомив про повне визнання вини та висловив щире каяття.

Рішення суду

Суд дійшов висновку про наявність у діях чоловіка складу адміністративного правопорушення та визнав його винним у недбалому ставленні до військової служби, що кваліфікується за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП.

У якості покарання чоловіку визначили штраф у сумі 17 000 гривень. Окрім цього, з нього стягнуть судовий збір у розмірі 665 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що військовий ТЦК у Хмельницькій області проводив оповіщення населення без обов'язкової відеофіксації. За це йому призначили штраф.

Також ми писали, що у Києві суд визнав незаконними дії ТЦК щодо внесення одного з чоловіків до реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

суд штраф Полтавська область ТЦК та СП бодікамери судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
