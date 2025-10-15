У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за невмикання бодікамери під час служби

Бодікамера на військовому. Фото: Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки

У Луцьку суд покарав працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він під час службових заходів не ввімкнув нагрудну відеокамеру, як цього вимагають статути Збройних сил України.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався цьогоріч, 9 вересня. Молодший сержант ТЦК разом із колегами проводив заходи оповіщення громадян на вулиці Набережній у Луцьку. Під час перевірки документів один із чоловіків намагався втекти, після чого військовослужбовці змушені були помістити його у службовий автомобіль.

Однак ситуація швидко загострилася — група невстановлених осіб намагалася завадити діям військових. Люди заблокували автомобіль, пошкодили бокове скло, бампери та спустили всі чотири колеса транспортного засобу.

Як з’ясувалося пізніше, працівник ТЦК, який мав при собі бодікамеру, не користувався нею і не здійснював відеофіксацію події. Це суд розцінив як порушення службових обов’язків, що суперечить вимогам військових статутів.

Під час судового розгляду молодший сержант частково визнав свою провину. Він пояснив, що не встиг увімкнути реєстратор, оскільки допомагав колегам відбивати напад на службовий автомобіль.

Суд, дослідивши всі матеріали справи, дійшов висновку, що дії військовослужбовця мають ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення — недбале ставлення до військової служби в особливий період.

За рішенням суду працівника ТЦК визнано винним і призначено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

