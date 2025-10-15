Видео
В Луцке судили работника ТЦК за выключенную бодикамеру

В Луцке судили работника ТЦК за выключенную бодикамеру

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 10:02
В Луцке оштрафовали работника ТЦК за невключение бодикамеры во время службы
Бодикамера на военном. Фото: Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки

В Луцке суд наказал работника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он во время служебных мероприятий не включил нагрудную видеокамеру, как этого требуют уставы Вооруженных сил Украины.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

В Луцке судили военного из-за нерабочей бодикамеры

Инцидент произошел в этом году, 9 сентября. Младший сержант ТЦК вместе с коллегами проводил мероприятия оповещения граждан на улице Набережной в Луцке. Во время проверки документов один из мужчин пытался убежать, после чего военнослужащие вынуждены были поместить его в служебный автомобиль.

Однако ситуация быстро обострилась — группа неустановленных лиц пыталась помешать действиям военных. Люди заблокировали автомобиль, повредили боковое стекло, бамперы и спустили все четыре колеса транспортного средства.

Как выяснилось позже, работник ТЦК, который имел при себе бодикамеру, не пользовался ею и не осуществлял видеофиксацию события. Это суд расценил как нарушение служебных обязанностей, что противоречит требованиям военных уставов.

Во время судебного разбирательства младший сержант частично признал свою вину. Он пояснил, что не успел включить регистратор, поскольку помогал коллегам отражать нападение на служебный автомобиль.

Суд, исследовав все материалы дела, пришел к выводу, что действия военнослужащего имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях — халатное отношение к военной службе в особый период.

По решению суда работник ТЦК признан виновным и назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, в Днепре будут судить мужчину и женщину, которые согласились на теракт за деньги и планировали убить военнослужащего ВСУ.

Также стало известно, что Артем Косов, который убил подростка на фуникулере в Киеве и был приговорен к пожизненному лишению свободы, хочет обжаловать приговор суда.

драка суд штраф ТЦК и СП бодикамеры судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
