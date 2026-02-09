Бодікамери для ТЦК - Лубінець зробив заяву

Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що бодікамеридосі досі не є обов’язковими та масово не використовуються працівниками ТЦК. При цьому саме вони мали б зменшити кількість конфліктних ситуацій під час мобілізаційних заходів.

Про це Дмитро Лубінець повідомив під час ТСК з питань розслідування можливих порушень під час дії воєнного стану у понеділок, 9 лютого, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Бодікамери для ТЦК

"Станом на сьогодні точно не всі групи оповіщення мають бодікамери. Зараз бодікамери — це не розповсюджене явище", — сказав він.

За словами Лубінця, перевірки окремих інцидентів показують, що бодікамери або були відсутні, або не працювали. Часто це пояснюють нестачею фінансування.

"Я вважаю, що у разі відсутності відео з бодікамер автоматично мають братися до уваги слова громадян, а не навпаки", — підкреслив він.

Омбудсман заявив, що бодікамери мають бути обовʼязковими.

