Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Лубінець назвав регіон із найбільшою кількістю скарг на ТЦК

Лубінець назвав регіон із найбільшою кількістю скарг на ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 17:11
Тернопільщина стала рекордсменом за кількістю порушень у ТЦК
Дмитро Лубінець. Фото: кадр із відео

Найбільше скарг на порушення правил проведення мобілізації надходить у Тернопільській обласний ТЦК. Там військовослужбовцям частин надали право самостійно проводити мобілізаційні заходи.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Анна Сірик із посиланням на виступ омбудсмана Дмитра Лубінця під час ТСК з питань розслідування можливих порушень під час дії воєнного стану.

Реклама
Читайте також:

Тернопільщина стала рекордсменом за кількістю порушень у ТЦК

"У нас був період, де на перше місце вийшла Тернопільська область в негативному плані. Ми потім почали розбиратись з чим це пов’язано. Виявилось, що на території області був нібито якийсь пілотний проєкт, де надали можливість військовослужбовцям частин, не працівникам ТЦК, самостійно проводити мобілізаційні заходи", — заявив омбудсман.

Лубінець зазначив, що у зв’язку з цим почали надходити щоденно десятки повідомлень про порушення в ТЦК.

За його словами, офіційна статистика не відображає реальної ситуації, адже до Офісу омбудсмана звертається меншість постраждалих. 

Нагадаємо, раніше Лубінець розповів, які порушення в ТЦК є найпоширенішими.

Також уповноважений ВР з прав людини повідомив, який спосіб допоможе усунути такі порушення.

Тернопільська область мобілізація Дмитро Лубінець омбудсмен ТЦК та СП
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації