Лубінець назвав регіон із найбільшою кількістю скарг на ТЦК
Найбільше скарг на порушення правил проведення мобілізації надходить у Тернопільській обласний ТЦК. Там військовослужбовцям частин надали право самостійно проводити мобілізаційні заходи.
Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Анна Сірик із посиланням на виступ омбудсмана Дмитра Лубінця під час ТСК з питань розслідування можливих порушень під час дії воєнного стану.
Тернопільщина стала рекордсменом за кількістю порушень у ТЦК
"У нас був період, де на перше місце вийшла Тернопільська область в негативному плані. Ми потім почали розбиратись з чим це пов’язано. Виявилось, що на території області був нібито якийсь пілотний проєкт, де надали можливість військовослужбовцям частин, не працівникам ТЦК, самостійно проводити мобілізаційні заходи", — заявив омбудсман.
Лубінець зазначив, що у зв’язку з цим почали надходити щоденно десятки повідомлень про порушення в ТЦК.
За його словами, офіційна статистика не відображає реальної ситуації, адже до Офісу омбудсмана звертається меншість постраждалих.
