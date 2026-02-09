Дмитро Лубінець. Фото: кадр із відео

Найбільше скарг на порушення правил проведення мобілізації надходить у Тернопільській обласний ТЦК. Там військовослужбовцям частин надали право самостійно проводити мобілізаційні заходи.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Анна Сірик із посиланням на виступ омбудсмана Дмитра Лубінця під час ТСК з питань розслідування можливих порушень під час дії воєнного стану.

Тернопільщина стала рекордсменом за кількістю порушень у ТЦК

"У нас був період, де на перше місце вийшла Тернопільська область в негативному плані. Ми потім почали розбиратись з чим це пов’язано. Виявилось, що на території області був нібито якийсь пілотний проєкт, де надали можливість військовослужбовцям частин, не працівникам ТЦК, самостійно проводити мобілізаційні заходи", — заявив омбудсман.

Лубінець зазначив, що у зв’язку з цим почали надходити щоденно десятки повідомлень про порушення в ТЦК.

За його словами, офіційна статистика не відображає реальної ситуації, адже до Офісу омбудсмана звертається меншість постраждалих.

