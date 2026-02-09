Дмитрий Лубинец. Фото: кадр из видео

Больше всего жалоб на нарушение правил проведения мобилизации поступает в Тернопольский областной ТЦК. Там военнослужащим частей предоставили право самостоятельно проводить мобилизационные мероприятия.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирык со ссылкой на выступление омбудсмена Дмитрия Лубинца во время ВСК по вопросам расследования возможных нарушений во время действия военного положения.

Тернопольщина стала рекордсменом по количеству нарушений в ТЦК

"У нас был период, где на первое место вышла Тернопольская область в негативном плане. Мы потом начали разбираться с чем это связано. Оказалось, что на территории области был якобы какой-то пилотный проект, где предоставили возможность военнослужащим частей, не работникам ТЦК, самостоятельно проводить мобилизационные мероприятия", — заявил омбудсмен.

Лубинец отметил, что в связи с этим начали поступать ежедневно десятки сообщений о нарушениях в ТЦК.

По его словам, официальная статистика не отражает реальной ситуации, ведь в Офис омбудсмена обращается меньшинство пострадавших.

Напомним, ранее Лубинец рассказал, какие нарушения в ТЦК являются самыми распространенными.

Также уполномоченный ВР по правам человека сообщил, какой способ поможет устранить такие нарушения.