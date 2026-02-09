Нарушения работниками ТЦК — Лубинец назвал количество жалоб за 2025 год

Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Количество жалоб на Территориальные центры комплектования с начала полномасштабной войны выросло в 333 раза. Граждане жалуются на незаконное ограничение передвижения при задержании, доставку в ТЦК, поверхностное проведение медосмотров военно-врачебными комиссиями.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирык со ссылкой на выступление омбудсмена Дмитрия Лубинца во время ВСК по вопросам расследования возможных нарушений во время действия военного положения.

Сколько жалоб поступило на ТЦК

По словам Лубинца, в 2022 году в Офис омбудсмена поступило только 18 обращений о нарушениях со стороны ТЦК и СП. В 2023 году это количество увеличилось до 514, в 2024 году — уже до 3 312.

"За 2025 год я получил 6 127 обращений от граждан Украины (о нарушениях со стороны ТЦК и СП — ред.), что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Если сравнить начало полномасштабной войны и сегодняшний день, то количество жалоб на ТЦК и СП возросло в 333 раза", — сказал он.

Омбудсман отметил, что каждый год количество жалоб удваивается или утраивается.

"Это уже не единичные случаи, а лавина жалоб, которые свидетельствуют о системном кризисе, который мы срочно должны устранить", — добавил он.

Напомним, недавно в одной из областей представители ТЦК убили мужчину.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором работники ТЦК дергают и толкают гражданского во время мобилизационных мероприятий в Одессе.