Лубинец заявил о массовом нарушении правил работниками ТЦК

Лубинец заявил о массовом нарушении правил работниками ТЦК

Дата публикации 9 февраля 2026 15:10
Лубинец сообщил о нарушении правил работниками ТЦК
Лубинец заявил, что работники ТЦК массово нарушали правила прикрывая свои лица во время мобилизационных мероприятий.

Омбудсман сообщил, что такие случаи массово встречались в прошлом году.

По словам Лубинца, военные ТЦК делают это для того, чтобы сделать невозможным их идентификацию во время правонарушений.

Кроме того, неоднократно фиксировались задержания граждан работниками ТЦК без участия представителей полиции, что является прямым нарушением.

