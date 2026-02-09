Лубинец сообщил о нарушении правил работниками ТЦК

Срочная новость

Лубинец заявил, что работники ТЦК массово нарушали правила прикрывая свои лица во время мобилизационных мероприятий.

Омбудсман сообщил, что такие случаи массово встречались в прошлом году.

Реклама

Читайте также:

По словам Лубинца, военные ТЦК делают это для того, чтобы сделать невозможным их идентификацию во время правонарушений.

Кроме того, неоднократно фиксировались задержания граждан работниками ТЦК без участия представителей полиции, что является прямым нарушением.

Новость дополняется...