Лубінець повідомив про порушення правил працівниками ТЦК

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) масово порушували правила. Мовиться про прикривання своїх обличь під час мобілізаційних заходів.

Про це Дмитро Лубінець сказав під час засідання Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у понеділок, 9 лютого.

Реклама

Читайте також:

Лубінець про порушення правил мобілізації працівниками ТЦК

Омбудсмен повідомив, що працівники ТЦК порушували правила прикриваючи свої обличчя під час мобілізаційних заходів. Він зазначив, що такі випадки масово зустрічалися у 2025 році.

За словами Лубінця, військові ТЦК роблять це для того, щоб унеможливити їхню ідентифікацію під час правопорушень.

Окрім того, за його словами, неодноразово фіксувались затримання громадян працівниками ТЦК без участі представників поліції, що є прямим порушенням.

"У 2025 році ми побачили масово, що працівники ТЦК і СП закривають обличчя, що є прямим порушенням, на мій погляд, як статуту, так і діючого законодавства України для того, щоб унеможливити ідентифікацію осіб, які порушують права громадян України.

Неодноразово ми фіксували, що затримання, перевірка документів, обмеження в волі відбуваються виключно групами сповіщення ТЦК і СП без фізичної присутності працівників Національної поліції.

Так само я завжди наголошую, що це є пряме порушення прав громадян України, бо згідно діючого законодавства перевіряти документи мають виключно органи правопорядка. Це прописано в Конституції в діючому законодавстві", — наголосив Лубінець.

Новина доповнюється...