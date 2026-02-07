На Дніпропетровщині представники ТЦК вбили 55-річного чоловіка

Автомобіль поліції. Фото ілюстративне: УНІАН

Троє військовослужбовців територіального центру комплектування вбили 55-річного чоловіка в Дніпропетровській області. Поліцейські вже затримали фігурантів.

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області в Facebook у суботу, 7 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вбивство чоловіка представниками ТЦК

Військовослужбовцям ТЦК інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

"Повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого після опівночі. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оглянули місце злочину та вилучили речові докази, а також автомобіль зі слідами крові. У межах розслідування опитано свідків та очевидців.

"У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК. Їх затримали, наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини злочину", — повідомили у поліції.

Допис поліції Дніпропетровської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові судили жінку, яка заступилася за чоловіка під час затримання для доставки до ТЦК.

Крім того, нещодавно в Одесі з ножем напали на військовослужбовця під час перевірки документів.