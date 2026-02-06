У Харкові суд оштрафував жінку за опір поліцейським у метро

Молоток судді. Фото: Freepik

У Харкові жінка вирішила заступитися за чоловіка, якого затримали працівники поліції для доставки до ТЦК. За це її покарали в суді.

Про це стало відомо зі судового рішення, яке опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє Новини.LIVE.

Жінка перешкоджала роботі поліції в метро і опинилась в суді

Інцидент стався у Харкові 3 листопада 2025 року на станції метро "Академіка Барабашова". Біля одного з входів працівники поліції метрополітену супроводжували чоловіка, якого затримали для оформлення адміністративного протоколу. У цей момент до правоохоронців підійшли кілька людей. Серед них була жінка, яка почала заважати поліцейським виконувати їхні дії.

Суд установив, що вона не виконувала вимоги поліцейських, штовхала їх, хапала за формений одяг і намагалася відтягнути від затриманого чоловіка.

Під час розгляду справи сторони уклали угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив. Жінку визнали винною в опорі працівникам правоохоронних органів за частиною другою статті 342 Кримінального кодексу України. Їй призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 30 днів.

