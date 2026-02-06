Видео
Главная ТЦК В Харькове наказали в суде женщину, которая отбивала мужчину от ТЦК

В Харькове наказали в суде женщину, которая отбивала мужчину от ТЦК

Дата публикации 6 февраля 2026 10:02
В Харькове суд оштрафовал женщину за сопротивление полицейским в метро
Молоток судьи. Фото: Freepik

В Харькове женщина решила вступиться за мужчину, которого задержали сотрудники полиции для доставки в ТЦК. За это ее наказали в суде.

Об этом стало известно из судебного решения, которое опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Женщина препятствовала работе полиции в метро и оказалась в суде

Инцидент произошел в Харькове 3 ноября 2025 года на станции метро "Академика Барабашова". У одного из входов работники полиции метрополитена сопровождали мужчину, которого задержали для оформления административного протокола. В этот момент к правоохранителям подошли несколько человек. Среди них была женщина, которая начала мешать полицейским выполнять их действия.

Суд установил, что она не выполняла требования полицейских, толкала их, хватала за форменную одежду и пыталась оттянуть от задержанного мужчины.

При рассмотрении дела стороны заключили соглашение о признании виновности, которое суд утвердил. Женщину признали виновной в сопротивлении работникам правоохранительных органов по части второй статьи 342 Уголовного кодекса Украины. Ей назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Приговор можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Напомним, в Одесской области судили военнослужащего, который врывался в чужие дома.

Также в Украине будут судить жителя Донецкой области, который перешел на сторону российских войск.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
