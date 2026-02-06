В Харькове суд оштрафовал женщину за сопротивление полицейским в метро

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Харькове женщина решила вступиться за мужчину, которого задержали сотрудники полиции для доставки в ТЦК. За это ее наказали в суде.

Об этом стало известно из судебного решения, которое опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Новини.LIVE.

Женщина препятствовала работе полиции в метро и оказалась в суде

Инцидент произошел в Харькове 3 ноября 2025 года на станции метро "Академика Барабашова". У одного из входов работники полиции метрополитена сопровождали мужчину, которого задержали для оформления административного протокола. В этот момент к правоохранителям подошли несколько человек. Среди них была женщина, которая начала мешать полицейским выполнять их действия.

Суд установил, что она не выполняла требования полицейских, толкала их, хватала за форменную одежду и пыталась оттянуть от задержанного мужчины.

При рассмотрении дела стороны заключили соглашение о признании виновности, которое суд утвердил. Женщину признали виновной в сопротивлении работникам правоохранительных органов по части второй статьи 342 Уголовного кодекса Украины. Ей назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Приговор можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 30 дней.

