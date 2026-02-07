Видео
Видео

Представители ТЦК убили мужчину на Днепропетровщине — что известно

Представители ТЦК убили мужчину на Днепропетровщине — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 21:53
В Днепропетровской области представители ТЦК убили 55-летнего мужчину
Автомобиль полиции. Фото иллюстративное: УНИАН

Трое военнослужащих территориального центра комплектования убили 55-летнего мужчину в Днепропетровской области. Полицейские уже задержали фигурантов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области в Facebook в субботу, 7 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Убийство мужчины представителями ТЦК

Военнослужащим ТЦК инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

"Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию 7 февраля после полуночи. По предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы", — говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства, а также автомобиль со следами крови. В рамках расследования опрошены свидетели и очевидцы.

"В результате принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК. Их задержали, сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления", — сообщили в полиции.

null
Пост полиции Днепропетровской области. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове судили женщину, которая вступилась за мужчину во время задержания для доставки в ТЦК.

Кроме того, недавно в Одессе с ножом напали на военнослужащего во время проверки документов.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
