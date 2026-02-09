Порушення працівниками ТЦК — Лубінець назвав кількість скарг за 2025 рік

Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Кількість скарг на Територіальні центри комплектування від початку повномасштабної війни зросла у 333 рази. Громадяни скаржаться на незаконне обмеження пересування під час затримання, доставку до ТЦК, поверхневе проведення медоглядів військово-лікарськими комісіями.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Анна Сірик із посиланням на виступ омбудсмана Дмитра Лубінця під час ТСК з питань розслідування можливих порушень під час дії воєнного стану.

Скільки скарг надійшло на ТЦК

За словами Лубінця, у 2022 році до Офісу омбудсмана надійшло лише 18 звернень щодо порушень з боку ТЦК та СП. У 2023 році ця кількість збільшилась до 514, у 2024 році — вже до 3 312.

"За 2025 я отримав 6 127 звернень від громадян України (щодо порушень з боку ТЦК та СП — ред.), що майже вдвічі більше, ніж минулого року. Якщо порівняти початок повномасштабної війни і сьогоднішній день, то кількість скарг на ТЦК та СП зросла у 333 рази", — сказав він.

Омбудсман зазначив, що кожного року кількість скарг подвоюється або потроюється.

"Це вже не поодинокі випадки, а лавина скарг, які свідчать про системну кризу, яку ми терміново повинні усунути", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно в одній з областей представники ТЦК вбили чоловіка.

Крім того, у мережі з’явилося відео, на якому працівники ТЦК шарпають та штовхають цивільного під час мобілізаційних заходів в Одесі.