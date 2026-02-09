Нарушение прав человека со стороны ТЦК — Лубинец рассказал, как с этим бороться

Дмитрий Лубинец. Фото: кадр из видео

Единственное, что помогает повлиять на нарушения со стороны ТЦК — это огласка. В противном случае проблемы трудно устранить.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирык со ссылкой на выступление омбудсмена Дмитрия Лубинца во время ВСК по вопросам расследования возможных нарушений во время действия военного положения.

Нарушение прав человека в Белоцерковском ТЦК

Уполномоченный ВР по правам человека отдельно рассказал о нарушениях в Белоцерковском ТЦК.

"У нас была информация, что в помещении Белоцерковского ТЦК и СП нарушаются права граждан Украины. Мы осуществили мониторинговый визит 4 декабря 2025 года. Мы зафиксировали официально антисанитарию, отсутствие условий для пребывания людей, ряд других нарушений. На что было подготовлено официальное реагирование", — заявил он.

По словам омбудсмена, несмотря на то, что был предоставлен срок на устранение нарушений, ничего не было сделано.

"Единственный инструмент, который заставляет органы быстро реагировать — это публичность. Это публичная огласка. Это реакция представителей СМИ. Это реакция в социальных сетях", — добавил Лубинец.

Напомним, ранее Лубинец назвал количество жалоб на ТЦК на СП с начала полномасштабной войны.

Добавим, что недавно в Днепропетровской области военнослужащие территориального центра комплектования убили мужчину.