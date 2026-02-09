Відео
Головна ТЦК Лубінець назвав єдиний дієвий метод проти порушень ТЦК

Лубінець назвав єдиний дієвий метод проти порушень ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 16:19
Порушення прав людини з боку ТЦК — Лубінець розповів, як з цим боротися
Дмитро Лубінець. Фото: кадр із відео

Єдине, що допомагає вплинути на порушення з боку ТЦК — це розголос. В іншому випадку проблеми важко усунути.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Анна Сірик із посиланням на виступ омбудсмана Дмитра Лубінця під час ТСК з питань розслідування можливих порушень під час дії воєнного стану.

Порушення прав людини в Білоцерківському ТЦК

Уповноважений ВР з прав людини окремо розповів про порушення в Білоцерківському ТЦК. 

"У нас була інформація, що в приміщенні Білоцерківського ТЦК та СП порушуються права громадян України. Ми здійснили моніторинговий візит 4 грудня 2025 року. Ми зафіксували офіційно антисанітарію, відсутність умов для перебування людей, низку інших порушень. На що було підготовлено офіційне реагування", — заявив він.

За словами омбудсмана, незважаючи на те, що був наданий термін на усунення порушень, нічого не було зроблено.

"Єдиний інструмент, який примушує органи швидко реагувати — це публічність. Це публічний розголос. Це реакція представників ЗМІ. Це реакція в соціальних мережах", — додав Лубінець.

Нагадаємо, раніше Лубінець назвав кількість скарг на ТЦК на СП із початку повномасштабної війни.

Додамо, що нещодавно у Дніпропетровській області військовослужбовці територіального центру комплектування вбили чоловіка.

порушення мобілізація Дмитро Лубінець ТЦК та СП антисанітарія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
