Прохождение ВВК военнообязанными — Лубинец назвал проблему

Дмитрий Лубинец. Фото: кадр из видео

Одним из самых больших нарушений в Территориальных центрах комплектования является быстрое прохождение военно-врачебной комиссии. На войну отправляют людей, которым по медицинским показаниям запрещено надевать бронежилет.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирык со ссылкой на выступление омбудсмена Дмитрия Лубинца во время ВСК по вопросам расследования возможных нарушений во время действия военного положения.

Во время ВВК не проверяется медицинская документация мобилизованного

"Самым распространенным нарушением является быстрое прохождение процедуры ВВК, когда, к сожалению, по информации, которую мы получаем от граждан Украины, не проверяется медицинская документация, не делается осмотр военнообязанных или военнослужащих", — заявил Лубинец.

Кроме того, по его словам, так же безосновательно принимаются решения относительно военнообязанных.

"Иногда не могут даже объяснить на основании чего было принято такое решение. У нас, к сожалению, есть случаи, когда в отдельные подразделения, например ДШВ, записывались граждане Украины, которые имеют огромные проблемы с позвоночником, при которых человек даже теоретически не может одеть бронежилет", — добавил омбудсмен.

