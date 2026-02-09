Відео
Головна ТЦК Омбудсман назвав найпоширеніше порушення в ТЦК

Омбудсман назвав найпоширеніше порушення в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 16:40
Проходження ВЛК військовозобов’язаними — Лубінець назвав проблему
Дмитро Лубінець. Фото: кадр із відео

Одним із найбільших порушень у Територіальних центрах комплектування є швидке проходження військово-лікарської комісії. На війну відправляють людей, яким за медичними показаннями заборонено одягати бронежилет.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Анна Сірик із посиланням на виступ омбудсмана Дмитра Лубінця під час ТСК з питань розслідування можливих порушень під час дії воєнного стану.

Під час ВЛК не перевіряється медична документація мобілізованого

"Найпоширенішим порушенням є швидке проходження процедури ВЛК, коли, на жаль, за інформацією, яку ми отримуємо від громадян України, не перевіряється медична документація, не робиться огляд військовозобов’язаних або військовослужбовців", — заявив Лубінець.

Крім того, за його словами, так само безпідставно ухвалюються рішення щодо військовозобов'язаних. 

"Інколи не можуть навіть пояснити на підставі чого було прийнято таке рішення. У нас, на жаль, є випадки, коли в окремі підрозділи, наприклад ДШВ, записувались громадяни України, які мають величезні проблеми з хребтом, при яких людина навіть теоретично не може одягнути бронежилет", — додав омбудсман.

Нагадаємо, раніше Лубінець назвав єдиний спосіб, який може вплинути на порушення в ТЦК.

Також омбудсман розповів, чи є порушенням, коли працівники ТЦК прикривають свої обличчя під час мобілізаційних заходів.

порушення мобілізація Дмитро Лубінець омбудсмен ТЦК та СП
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
