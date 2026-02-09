Бодикамеры для ТЦК - Лубинец сделал заявление

Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что бодикамеридоси до сих пор не являются обязательными и массово не используются работниками ТЦК. При этом именно они должны уменьшить количество конфликтных ситуаций во время мобилизационных мероприятий.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил во время ВСК по вопросам расследования возможных нарушений во время действия военного положения в понедельник, 9 февраля, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Бодикамеры для ТЦК

"По состоянию на сегодняшний день точно не все группы оповещения имеют бодикамеры. Сейчас бодикамеры — это не распространенное явление", — сказал он.

По словам Лубинца, проверки отдельных инцидентов показывают, что бодикамеры или отсутствовали, или не работали. Часто это объясняют недостатком финансирования.

"Я считаю, что в случае отсутствия видео с бодикамер автоматически должны приниматься во внимание слова граждан, а не наоборот", — подчеркнул он.

Омбудсман заявил, что бодикамеры должны быть обязательными.

