Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Лубинец сделал заявление относительно бодикамер в ТЦК

Лубинец сделал заявление относительно бодикамер в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 22:44
Бодикамеры для ТЦК - Лубинец сделал заявление
Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что бодикамеридоси до сих пор не являются обязательными и массово не используются работниками ТЦК. При этом именно они должны уменьшить количество конфликтных ситуаций во время мобилизационных мероприятий.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил во время ВСК по вопросам расследования возможных нарушений во время действия военного положения в понедельник, 9 февраля, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

Бодикамеры для ТЦК

"По состоянию на сегодняшний день точно не все группы оповещения имеют бодикамеры. Сейчас бодикамеры — это не распространенное явление", — сказал он.

По словам Лубинца, проверки отдельных инцидентов показывают, что бодикамеры или отсутствовали, или не работали. Часто это объясняют недостатком финансирования.

"Я считаю, что в случае отсутствия видео с бодикамер автоматически должны приниматься во внимание слова граждан, а не наоборот", — подчеркнул он.

Омбудсман заявил, что бодикамеры должны быть обязательными.

Напомним, что ранее Лубинец рассказал, в каком регионе фиксируют больше всего нарушений со стороны ТЦК.

А до этого омбудсмен сообщил, какие нарушения в ТЦК являются самыми распространенными.

Дмитрий Лубинец омбудсмен ТЦК и СП бодикамеры правонарушение
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации