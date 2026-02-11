Суд покарав військового ТЦК за відсутність бодікамери — вирок

Працівник ТЦК був без бодікамери — як суд вирішив його покарати
У Хмельницькій області військовослужбовець ТЦК проводив заходи з оповіщення населення без обов'язкової відеофіксації. Суд розглянув справу щодо цього та виніс вирок.
Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
Подробиці справи
Молодший сержант, що був старшим групи оповіщення, здійснював відповідні заходи 2 вересня 2025 року. Військовий під час спілкування з громадянином не забезпечив відеозапис.
Це порушило закон, зазначають у рішенні суду, адже такі дії відступили від вимог Інструкції із застосування територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки технічних приладів і технічних засобів, що мають функцію фото- та відеофіксації. Вона була затверджена наказом Міністерства оборони України № 532 від 6 серпня 2024 року.
Рішення суду
Свою вину чоловік повністю визнав та зазначив, що розкаюється. Суд кваліфікував його дії за частиною другою статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Молодшого сержанта визнали винним у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду.
Чоловікові призначили покарання у вигляді штрафу, передбаченого санкцією статті. Йому доведеться сплатити 17 000 гривень.
