Україна
Работник ТЦК был без бодикамеры — как суд решил его наказать

Работник ТЦК был без бодикамеры — как суд решил его наказать

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 10:02
Суд наказал военного ТЦК за отсутствие бодикамеры — приговор
Работники ТЦК разговаривают с мужчиной. Фото: Facebook/ЛОТЦК и СП

В Хмельницкой области военнослужащий ТЦК проводил мероприятия по оповещению населения без обязательной видеофиксации. Суд рассмотрел дело по этому поводу и вынес приговор.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Подробности дела

Младший сержант, который был старшим группы оповещения, осуществлял соответствующие мероприятия 2 сентября 2025 года. Военный во время общения с гражданином не обеспечил видеозапись.

Это нарушило закон, отмечается в решении суда, ведь такие действия отступили от требований Инструкции по применению территориальными центрами комплектования и социальной поддержки технических приборов и технических средств, имеющих функцию фото и видеофиксации. Она была утверждена приказом Министерства обороны Украины № 532 от 6 августа 2024 года.

Решение суда

Свою вину мужчина полностью признал и отметил, что раскаивается. Суд квалифицировал его действия по части второй статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Младшего сержанта признали виновным в халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи. Ему придется уплатить 17 000 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкассах произошел конфликт между ТЦК и местным жителем. Мужчина бросил в военных гранату.

Также мы рассказывали о том, что во Франковске судили отца, который вывез сына за границу. Это удалось благодаря поддельному больничному заключению.

суд военные наказание ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
