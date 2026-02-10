Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В Черкассах мужчина бросил гранату в военных ТЦК — детали

В Черкассах мужчина бросил гранату в военных ТЦК — детали

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 14:24
В Черкассах мужчина напал на военных ТЦК — прогремел взрыв
Правоохранители на месте взрыва в Черкассах во время столкновения между гражданским и военными ТЦК. Фото: Нацполиция

В Черкассах произошла стычка между гражданским и военнослужащими ТЦК. Во время спора прогремел мощный взрыв — мужчина бросил в сторону работников ТЦК боеприпас.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, передает Новини.LIVE во вторник, 10 февраля.

Реклама
Читайте также:

В Черкассах прогремел взрыв во время столкновения с участием военных ТЦК

В Черкассах правоохранители задержали мужчину за нападение на военнослужащих и полицейских.

Сообщается, что фигурант на улице Елены Телиги бросил в сторону военнослужащих ТЦК и СП и полицейских предмет, похожий на гранату.

В понедельник, 9 февраля, в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о том, что во время мероприятий по оповещению граждан, совместным нарядом военнослужащих ТЦК и СП и полиции, мужчина отказался предоставить документы для проверки.

Ведя себя агрессивно, он бросил в сторону военнослужащих и правоохранителей боеприпас, после чего произошел взрыв. Тип боеприпаса сейчас устанавливают эксперты.

Злоумышленником оказался 55-летний местный житель.

У Черкасах чоловік кинув боєприпас у військових ТЦК
Место, где произошла стычка между гражданским и работниками ТЦК. Фото: Нацполиция

Следователи задержали правонарушителя. Сейчас по данному факту начато уголовные производства (покушение на умышленное убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего).

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что работники ТЦК массово нарушали правила, прикрывая свои лица во время мобилизационных мероприятий.

Также стало известно, что количество жалоб на ТЦК с начала полномасштабной войны выросло в 333 раза.

взрыв Черкассы мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации