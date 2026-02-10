В Черкассах мужчина напал на военных ТЦК — прогремел взрыв

Правоохранители на месте взрыва в Черкассах во время столкновения между гражданским и военными ТЦК. Фото: Нацполиция

В Черкассах произошла стычка между гражданским и военнослужащими ТЦК. Во время спора прогремел мощный взрыв — мужчина бросил в сторону работников ТЦК боеприпас.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, передает Новини.LIVE во вторник, 10 февраля.

В Черкассах прогремел взрыв во время столкновения с участием военных ТЦК

В Черкассах правоохранители задержали мужчину за нападение на военнослужащих и полицейских.

Сообщается, что фигурант на улице Елены Телиги бросил в сторону военнослужащих ТЦК и СП и полицейских предмет, похожий на гранату.

В понедельник, 9 февраля, в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о том, что во время мероприятий по оповещению граждан, совместным нарядом военнослужащих ТЦК и СП и полиции, мужчина отказался предоставить документы для проверки.

Ведя себя агрессивно, он бросил в сторону военнослужащих и правоохранителей боеприпас, после чего произошел взрыв. Тип боеприпаса сейчас устанавливают эксперты.

Злоумышленником оказался 55-летний местный житель.

Место, где произошла стычка между гражданским и работниками ТЦК. Фото: Нацполиция

Следователи задержали правонарушителя. Сейчас по данному факту начато уголовные производства (покушение на умышленное убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего).

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что работники ТЦК массово нарушали правила, прикрывая свои лица во время мобилизационных мероприятий.

Также стало известно, что количество жалоб на ТЦК с начала полномасштабной войны выросло в 333 раза.