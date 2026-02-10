У Черкасах чоловік напав на військових ТЦК — пролунав вибух

Правоохоронці на місці вибуху у Черкасах під час сутички між цивільним та військовими ТЦК. Фото: Нацполіція

У Черкасах сталася сутичка між цивільним та військовослужбовцями ТЦК. Під час суперечки пролунав потужний вибух — чоловік кинув у бік працівників ТЦК боєприпас.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції в Черкаській області, передає Новини.LIVE у вівторок, 10 лютого.

У Черкасах пролунав вибух під час сутички за участі військових ТЦК

У Черкасах правоохоронці затримали чоловіка за напад на військовослужбовців та поліціянтів.

Повідомляється, що фігурант на вулиці Олени Теліги кинув у бік військовослужбовців ТЦК та СП і поліціянтів предмет, схожий на гранату.

У понеділок, 9 лютого, до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час заходів з оповіщення громадян, спільним нарядом військовослужбовців ТЦК та СП і поліції, чоловік відмовився надати документи для перевірки.

Поводячись агресивно, він кинув у бік військовослужбовців та правоохоронців боєприпас, після чого стався вибух. Тип боєприпасу наразі встановлюють експерти.

Зловмисником виявився 55-річний місцевий мешканець.

Місце, де сталася сутичка між цивільним та працівниками ТЦК. Фото: Нацполіція

Слідчі затримали правопорушника. Наразі за цим фактом розпочато кримінальні провадження (замах на умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця).

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нещодавно омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що працівники ТЦК масово порушували правила, прикриваючи свої обличчя під час мобілізаційних заходів.

Також стало відомо, що кількість скарг на ТЦК від початку повномасштабної війни зросла у 333 рази.