Главная ТЦК Вывез сына за границу — на Франковщине осудили отца

Вывез сына за границу — на Франковщине осудили отца

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 01:03
Приговор суда во Франковске - отец вывез сына в Румынию через ВВК
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Пенсионер из Ивано-Франковской области получил приговор за помощь сыну в побеге в Румынию. Мужчина использовал поддельную медицинскую справку о собственной болезни, чтобы выехать из страны в сопровождении родственника.

Об этом стало известно из официального приговора Ивано-Франковского городского суда, информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

"Выздоровел" за несколько часов — как раскрыли схему с ВВК

На суде выяснилось, что отец приобрел фальшивое заключение врачебной комиссии. Бумага утверждала: пенсионер имеет тяжелые нарушения функций организма и не может передвигаться самостоятельно. На самом деле никаких обследований в больнице он не проходил.

В феврале прошлого года семья прибыла на пункт пропуска "Красноильск". Пограничники поверили документам и сын пересек границу как сопровождающий лица с инвалидностью. Однако "тяжелобольного" отца хватило ненадолго. Уже через несколько часов он самостоятельно вернулся в Украину через другой КПП.

Решение суда

В зале суда мужчина не спорил — он полностью признал вину. Подсудимый подтвердил, что имеет только третью группу инвалидности и в постороннем уходе не нуждается. Пенсионер просил не наказывать его строго и заверил, что больше не будет нарушать закон.

Судья учел раскаяние. Вместо реального срока мужчина получил один год испытательного срока.

Ранее сообщалось, что на Львовщине будут судить двух дельцов. Они за 13 тысяч долларов организовали побег для уклониста.

Ранее сообщалось, что в Одесской области разоблачили попытку подкупа пограничника за незаконное пересечение границы. К делу причастен военнослужащий.

суд Ивано-Франковск ВВК выезд за границу судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
