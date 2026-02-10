Приговор суда во Франковске - отец вывез сына в Румынию через ВВК

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Пенсионер из Ивано-Франковской области получил приговор за помощь сыну в побеге в Румынию. Мужчина использовал поддельную медицинскую справку о собственной болезни, чтобы выехать из страны в сопровождении родственника.

Об этом стало известно из официального приговора Ивано-Франковского городского суда, информируют Новини.LIVE.

На суде выяснилось, что отец приобрел фальшивое заключение врачебной комиссии. Бумага утверждала: пенсионер имеет тяжелые нарушения функций организма и не может передвигаться самостоятельно. На самом деле никаких обследований в больнице он не проходил.

В феврале прошлого года семья прибыла на пункт пропуска "Красноильск". Пограничники поверили документам и сын пересек границу как сопровождающий лица с инвалидностью. Однако "тяжелобольного" отца хватило ненадолго. Уже через несколько часов он самостоятельно вернулся в Украину через другой КПП.

Решение суда

В зале суда мужчина не спорил — он полностью признал вину. Подсудимый подтвердил, что имеет только третью группу инвалидности и в постороннем уходе не нуждается. Пенсионер просил не наказывать его строго и заверил, что больше не будет нарушать закон.

Судья учел раскаяние. Вместо реального срока мужчина получил один год испытательного срока.

