Головна ТЦК Вивіз сина за кордон — на Франківщині засудили батька

Вивіз сина за кордон — на Франківщині засудили батька

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 01:03
Вирок суду у Франківську — батько вивіз сина до Румунії через ВЛК
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Пенсіонер з Івано-Франківщини отримав вирок за допомогу сину у втечі до Румунії. Чоловік використав підроблену медичну довідку про власну хворобу, щоб виїхати з країни у супроводі родича.

Про це стало відомо з офіційного вироку Івано-Франківського міського суду, інформують Новини.LIVE

На суді з'ясувалось, що батько придбав фальшивий висновок лікарської комісії. Папір стверджував: пенсіонер має важкі порушення функцій організму і не може пересуватися самостійно. Насправді жодних обстежень у лікарні він не проходив.

У лютому минулого року родина прибула на пункт пропуску "Красноїльськ". Прикордонники повірили документам і син перетнув кордон як супроводжувач особи з інвалідністю. Проте "важкохворого" батька вистачило ненадовго. Вже за кілька годин він самостійно повернувся в Україну через інший КПП.

Рішення суду

У залі суду чоловік не сперечався — він повністю визнав провину. Підсудний підтвердив, що має лише третю групу інвалідності й стороннього догляду не потребує. Пенсіонер просив не карати його суворо і запевнив, що більше не порушуватиме закон.

Суддя врахував каяття. Замість реального терміну чоловік отримав один рік іспитового строку.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині судитимуть двох ділків. Вони за 13 тисяч доларів організували втечу для ухилянта.

Раніше повідомлялось, що на Одещині викрили спробу підкупу прикордонника за незаконний перетин кордону. До справи причетний військовослужбовець.

суд Івано-Франківськ ВЛК виїзд за кордон судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
