Вирок суду у Франківську — батько вивіз сина до Румунії через ВЛК

Пенсіонер з Івано-Франківщини отримав вирок за допомогу сину у втечі до Румунії. Чоловік використав підроблену медичну довідку про власну хворобу, щоб виїхати з країни у супроводі родича.

Про це стало відомо з офіційного вироку Івано-Франківського міського суду, інформують Новини.LIVE.

На суді з'ясувалось, що батько придбав фальшивий висновок лікарської комісії. Папір стверджував: пенсіонер має важкі порушення функцій організму і не може пересуватися самостійно. Насправді жодних обстежень у лікарні він не проходив.

У лютому минулого року родина прибула на пункт пропуску "Красноїльськ". Прикордонники повірили документам і син перетнув кордон як супроводжувач особи з інвалідністю. Проте "важкохворого" батька вистачило ненадовго. Вже за кілька годин він самостійно повернувся в Україну через інший КПП.

Рішення суду

У залі суду чоловік не сперечався — він повністю визнав провину. Підсудний підтвердив, що має лише третю групу інвалідності й стороннього догляду не потребує. Пенсіонер просив не карати його суворо і запевнив, що більше не порушуватиме закон.

Суддя врахував каяття. Замість реального терміну чоловік отримав один рік іспитового строку.

