Україна
Внесення даних про порушення — суд скасував запис ТЦК у реєстрі

Внесення даних про порушення — суд скасував запис ТЦК у реєстрі

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 10:02
Суд визнав незаконним внесення ТЦК даних до реєстру
Співробітники ТЦК. Фото: УНІАН

Київський окружний адмінсуд визнав незаконними дії районного територіального центру комплектування щодо внесення відомостей до реєстру призовників, військовозобовʼязних та резервістів. Суд зазначив, що орган не довів факту притягнення особи до відповідальності у встановленому порядку. 

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на вирок суду, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Справу відкрили після того, як військовозобов’язаний, оновлюючи дані в системі "Резерв+", виявив запис про нібито порушення правил військового обліку та оголошення його в розшук ТЦК. Ця інформація вже була внесена до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, тому безпосередньо впливала на його правовий статус та можливість реалізовувати свої права.

Водночас сам чоловік не отримував повістки та не був повідомлений про виклик до ТЦК. Стосовно нього не вносилася постанова про притягнення до адмінвідповідальності. 

Йшлося про ситуацію, коли статус "порушення правил військового обліку" фактично існував лише як запис у електронному реєстрі, без належного процесуального оформлення та ухваленого рішення у встановленому законом порядку.

Крім того, військовозобовʼязаний перебував за кордоном та вчасно оновив дані у системі "Резерв+". Це підтверджував електронний військово-обліковий документ. Попри це ТЦК не виправив інформацію та не надав змістовної відповіді на адвокатський запит, обмежившись вимогою особистої явки без жодних доказів порушення чи притягнення до відповідальності.

Поведінка відповідача вплинула на перебіг розгляду. ТЦК не подав відзив на позов, не надав суду жодних доказів законності своїх дій і фактично самоусунувся від участі у справі.

Що вирішив суд

Суд наголосив, що органи держвлади повинні діяти лише на підставі закону. Цей принцип діє і під час воєнного стану та мобілізації.

Обов’язок захищати державу не є підставою для автоматичного обмеження процесуальних прав і гарантій громадян.

Проаналізувавши матеріали справи суд задовольнив адміністративний позов та визнав дії ТЦК протиправними. Орган зобовʼязали виключити з реєстру відомості та стягнути на користь позивача витрати на сплату судового збору.

Нагалаємо, на Харківщині чоловік отримав повістку та ухилився від мобілізації. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

Раніше у Хмельницькій області судили представника ТЦК, який проводив заходи з оповіщення без бодікамери.

війна Україна мобілізація ТЦК та СП судові рішення Резерв+
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
