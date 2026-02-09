Відео
Відео

Головна ТЦК ВЛК визнала непридатним, але ТЦК не вніс дані — яке рішення суду

ВЛК визнала непридатним, але ТЦК не вніс дані — яке рішення суду

Дата публікації: 9 лютого 2026 10:02
Суд зобов’язав ТЦК внести дані про непридатність до служби чоловіка
Робота з документами. Фото ілюстпративне: Житомирський ОТЦК та СП

В Івано-Франківську суд розглянув справу щодо невнесення даних про непридатність до військової служби та став на бік чоловіка, якого ще наприкінці 2024 року офіційно виключили з військового обліку. Попри наявні документи, у державних електронних системах він продовжував значитися військовозобов'язаним, що й стало підставою для звернення до суду.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на вирок суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловік вимагав через суд у ТЦК, щоб вони внесли дані у реєстр про його непридатність

Як встановив суд, чоловік у листопаді 2024 року пройшов військово-лікарську комісію у Центральному госпіталі військово-медичного управління СБУ. За результатами обстеження 26 листопада йому видали свідоцтво про хворобу, яким підтвердили повну непридатність до військової служби та виключення з військового обліку. Однак після цього зміни так і не були відображені ані в Єдиному державному реєстрі, ані в електронному документі "Резерв+".

У лютому 2025 року чоловік звернувся до територіального центру комплектування з вимогою виправити помилкові відомості. Натомість у ТЦК йому відповіли, що для оновлення даних він має особисто з'явитися до центру та повторно пройти військово-лікарську комісію, але вже за процедурами, які діють у системі Збройних сил України.

Представники ТЦК обґрунтовували свою позицію тим, що рішення ВЛК, проведеної у структурі СБУ, не можуть автоматично враховуватися під час ведення обліку військовозобов'язаних, оскільки такі комісії працюють в іншому відомстві та за окремим нормативним регулюванням. Саме тому, на їхню думку, чоловік мав пройти медичний огляд повторно.

Проте, суд не прийняв ці аргументи. У рішенні зазначено, що чинне законодавство не містить вимоги про обов'язкову особисту присутність військовозобов'язаного в ТЦК для внесення змін до реєстру, якщо всі необхідні документи вже надані. Суд встановив, що позивач передав повний пакет підтвердних документів, які однозначно свідчать про його непридатність до служби та виключення з обліку.

За результатами розгляду справи суд визнав бездіяльність територіального центру комплектування протиправною та зобов'язав внести до Єдиного державного реєстру відомості про те, що з 26 листопада 2024 року чоловік є непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Окрім цього, суд ухвалив стягнути з ТЦК на користь позивача судовий збір у розмірі 968 гривень 96 копійок.

Нагадаємо, у Львові судили чоловіка, який хотів служити в тилу і тому не пішов до ТЦК.

Також юристи пояснили, як оформити відстрочку, якщо людина в розшуку.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
