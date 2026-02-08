Відео
Львів'янин не прийшов у ТЦК, бо хотів служити в тилу — вирок суду

Львів'янин не прийшов у ТЦК, бо хотів служити в тилу — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 13:54
Львів'янин проігнорував ТЦК через бажання служити в тилу — що вирішив суд
Суддя виносить вирок. Фото: Freepik

У Львові чоловік хотів служити, але лише на власних умовах — в тилу. Через це він не з'явився до ТЦК після вручення повістки. Суд розглянув справу та призначив йому покарання.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на вирок суду, опублікований у Єдиному державному реєстрі.

Читайте також:

Деталі справи

Житель Самбірщини у квітні 2025 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Чоловік отримав "бойову" повістку, однак у зазначений час до ТЦК та СП не з'явився. Він не повідомив про причини своєї відсутності чи право на відстрочку.

Вже під час засідання суду обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся. Він наголосив, що рішення ВЛК про його повну придатність до служби — необ'єктивне. Чоловік запевняв суд, що він хворий та через це має умову щодо подальшої служби.

За словами обвинуваченого, він згоден проходити службу та захищати Україну, але тільки в тилу. У зону бойових дій чоловік їхати відмовився.

Вирок суду

Сихівський районний суд Львова виніс вирок обвинуваченому в ухиленні від мобілізації. В рішенні зауважили, що вважають виправлення чоловіка без ізоляції від суспільства неможливим. Відтак йому відмовили у призначенні умовного терміну.

Житель Самбірщини визнали винним за ст. 336 КК України. Суд обрав йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Тернопільщині чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не сподобалися запропоновані підрозділи. Суд виніс вирок.

Також ми розповідали про те, що український військовий двічі скоїв СЗЧ. Суд вирішив, як його покарати.

суд Львів мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
