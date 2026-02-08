Видео
Львовянин не пришел ТЦК, ведь хотел служить в тылу — решение суда

Дата публикации 8 февраля 2026 13:54
Львовянин проигнорировал ТЦК из-за желания служить в тылу — что решил суд
Судья выносит приговор. Фото: Freepik

Во Львове мужчина хотел служить, но только на собственных условиях — в тылу. Поэтому он не явился в ТЦК после вручения повестки. Суд рассмотрел дело и назначил ему наказание.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре.

Читайте также:

Детали дела

Житель Самборщины в апреле 2025 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. Мужчина получил "боевую" повестку, однако в указанное время в ТЦК и СП не явился. Он не сообщил о причинах своего отсутствия или право на отсрочку.

Уже во время заседания суда обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся. Он отметил, что решение ВВК о его полной пригодности к службе — необъективное. Мужчина уверял суд, что он болен и поэтому имеет условие о дальнейшей службе.

По словам обвиняемого, он согласен проходить службу и защищать Украину, но только в тылу. В зону боевых действий мужчина ехать отказался.

Приговор суда

Сиховский районный суд Львова вынес приговор обвиняемому в уклонении от мобилизации. В решении отметили, что считают исправление мужчины без изоляции от общества невозможным. Поэтому ему отказали в назначении условного срока.

Житель Самборщины признали виновным по ст. 336 УК Украины. Суд избрал ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Тернопольщине мужчина отказался от мобилизации, потому что ему не понравились предложенные подразделения. Суд вынес приговор.

Также мы рассказывали о том, что украинский военный дважды совершил СЗЧ. Суд решил, как его наказать.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
