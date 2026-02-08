Відстрочка розшукуваного ТЦК громадянина - оформлення відстрочки з розшуком

Застосунок "Резерв+", через який варто оформлювати відстрочку. Фото: Новини.LIVE

Відстрочка від мобілізації не залежить від можливих порушень військового обліку з боку громадянина, який планує оформити відстрочку. Юристи пояснили, як краще і швидше оформити відстрочку у випадку розшуку з боку ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка при розшуку ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації.

Чоловік зазначив, що він, маючи статус "обмежено придатний", не пройшов вчасно військово-лікарську комісію — і був оголошений у розшук.

Громадянина поцікавився, як йому оформити відстрочку у такій ситуації.

"Той факт, що Ви були визнані обмежено придатним у минулому та не пройшли ВЛК до 5 червня 2025 року не має жодного відношення до Вашого права на відстрочку та її оформлення. Так само перебування Вас у розшуку не є перепоною для оформлення відстрочки", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Юрист розповів, що уже мав клієнтів, які без проблем оформлювали відстрочку через "Резерв+" (і на навчання, і з інших підстав), перебуваючи при тому в розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку.

Два варіанти оформлення — зручний і не дуже

"Тож найбезпечніший та найшвидший варіант оформлення відстрочки у Вашому випадку — це встановлення застосунку "Резерв+", оскільки така відстрочка надається автоматично шляхом обміну даних між реєстрами", — підкреслив Айвазян.

Адвокат назвав і інший варіант розвитку подій.

"В іншому ж варіанті Вам прийдеться звертатись до ЦНАП та подавати заяву разом із довідкою ЄДЕБО на розгляд комісії при ТЦК, що займе певний час та теоретично може передбачати зловживання з боку ТЦК у вигляді неправомірної відмови", — резюмував Юрій Айвазян.

Таким чином, за наявності розшуку від ТЦК громадянину варто оформлювати відстрочку через застосунок "Резерв+".

