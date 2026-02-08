Отсрочка разыскиваемого ТЦК гражданина - оформление отсрочки с розыском

Приложение "Резерв+", через которое стоит оформлять отсрочку. Фото: Новини.LIVE

Отсрочка от мобилизации не зависит от возможных нарушений воинского учета со стороны гражданина, который планирует оформить отсрочку. Юристы объяснили, как лучше и быстрее оформить отсрочку в случае розыска со стороны ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка при розыске ТЦК

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации.

Мужчина отметил, что он, имея статус "ограниченно годный", не прошел вовремя военно-врачебную комиссию — и был объявлен в розыск.

Гражданин поинтересовался, как ему оформить отсрочку в такой ситуации.

"Тот факт, что Вы были признаны ограниченно годным в прошлом и не прошли ВВК до 5 июня 2025 года не имеет никакого отношения к Вашему праву на отсрочку и ее оформление. Так же пребывание Вас в розыске не является препятствием для оформления отсрочки", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Юрист рассказал, что уже имел клиентов, которые без проблем оформляли отсрочку через "Резерв+" (и на обучение, и по другим основаниям), находясь при этом в розыске ТЦК за нарушение правил воинского учета.

Два варианта оформления - удобный и не очень

"Поэтому самый безопасный и быстрый вариант оформления отсрочки в Вашем случае — это установка приложения "Резерв+", поскольку такая отсрочка предоставляется автоматически путем обмена данными между реестрами", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат назвал и другой вариант развития событий.

"В другом же варианте Вам придется обращаться в ЦПАУ и подавать заявление вместе со справкой ЕГЭБО на рассмотрение комиссии при ТЦК, что займет определенное время и теоретически может предусматривать злоупотребления со стороны ТЦК в виде неправомерного отказа", — резюмировал Юрий Айвазян.

Таким образом, при наличии розыска от ТЦК гражданину стоит оформлять отсрочку через приложение "Резерв+".

