Суд обязал ТЦК внести данные о непригодности к службе мужчины

Работа с документами. Фото иллюстпративное: Житомирский ОТЦК и СП

В Ивано-Франковске суд рассмотрел дело о невнесении данных о непригодности к военной службе и стал на сторону мужчины, которого еще в конце 2024 года официально исключили с воинского учета. Несмотря на имеющиеся документы, в государственных электронных системах он продолжал числиться военнообязанным, что и стало основанием для обращения в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на приговор суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Мужчина требовал через суд у ТЦК, чтобы они внесли данные в реестр о его непригодности

Как установил суд, мужчина в ноябре 2024 года прошел военно-врачебную комиссию в Центральном госпитале военно-медицинского управления СБУ. По результатам обследования 26 ноября ему выдали свидетельство о болезни, которым подтвердили полную непригодность к военной службе и исключение из воинского учета. Однако после этого изменения так и не были отражены ни в Едином государственном реестре, ни в электронном документе "Резерв+".

В феврале 2025 года мужчина обратился в территориальный центр комплектования с требованием исправить ошибочные сведения. Зато в ТЦК ему ответили, что для обновления данных он должен лично явиться в центр и повторно пройти военно-врачебную комиссию, но уже по процедурам, которые действуют в системе Вооруженных сил Украины.

Представители ТЦК обосновывали свою позицию тем, что решение ВВК, проведенной в структуре СБУ, не могут автоматически учитываться при ведении учета военнообязанных, поскольку такие комиссии работают в другом ведомстве и по отдельному нормативному регулированию. Именно поэтому, по их мнению, мужчина должен был пройти медицинский осмотр повторно.

Однако, суд не принял эти аргументы. В решении указано, что действующее законодательство не содержит требования об обязательном личном присутствии военнообязанного в ТЦК для внесения изменений в реестр, если все необходимые документы уже предоставлены. Суд установил, что истец передал полный пакет подтверждающих документов, которые однозначно свидетельствуют о его непригодности к службе и исключении с учета.

По результатам рассмотрения дела суд признал бездействие территориального центра комплектования противоправным и обязал внести в Единый государственный реестр сведения о том, что с 26 ноября 2024 года мужчина является непригодным к военной службе с исключением с воинского учета.

Кроме этого, суд постановил взыскать с ТЦК в пользу истца судебный сбор в размере 968 гривен 96 копеек.

Напомним, во Львове судили мужчину, который хотел служить в тылу и поэтому не пошел в ТЦК.

Также юристы объяснили, как оформить отсрочку, если человек в розыске.