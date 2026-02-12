Видео
Україна
Видео

Внесение данных о нарушении — суд отменил запись ТЦК в реестре

Внесение данных о нарушении — суд отменил запись ТЦК в реестре

Дата публикации 12 февраля 2026 10:02
Суд признал незаконным внесение ТЦК данных в реестр
Сотрудники ТЦК. Фото: УНИАН

Киевский окружной админсуд признал незаконными действия районного территориального центра комплектования по внесению сведений в реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Суд отметил, что орган не доказал факт привлечения лица к ответственности в установленном порядке.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на приговор суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Дело открыли после того, как военнообязанный, обновляя данные в системе "Резерв+", обнаружил запись о якобы нарушении правил воинского учета и объявления его в розыск ТЦК. Эта информация уже была внесена в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, поэтому непосредственно влияла на его правовой статус и возможность реализовывать свои права.

В то же время сам мужчина не получал повестки и не был уведомлен о вызове в ТЦК. В отношении него не вносилось постановление о привлечении к админответственности.

Речь шла о ситуации, когда статус "нарушение правил воинского учета" фактически существовал только как запись в электронном реестре, без надлежащего процессуального оформления и принятого решения в установленном законом порядке.

Кроме того, военнообязанный находился за границей и вовремя обновил данные в системе "Резерв+". Это подтверждал электронный военно-учетный документ. Несмотря на это ТЦК не исправил информацию и не предоставил содержательного ответа на адвокатский запрос, ограничившись требованием личной явки без доказательств нарушения или привлечения к ответственности.

Поведение ответчика повлияло на ход рассмотрения. ТЦК не подал отзыв на иск, не предоставил суду никаких доказательств законности своих действий и фактически самоустранился от участия в деле.

Что решил суд

Суд отметил, что органы госвласти должны действовать только на основании закона. Этот принцип действует и во время военного положения и мобилизации.

Обязанность защищать государство не является основанием для автоматического ограничения процессуальных прав и гарантий граждан.

Проанализировав материалы дела суд удовлетворил административный иск и признал действия ТЦК противоправными. Орган обязали исключить из реестра сведения и взыскать в пользу истца расходы на уплату судебного сбора.

Напомним, на Харьковщине мужчина получил повестку и уклонился от мобилизации. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.

Ранее в Хмельницкой области судили представителя ТЦК, который проводил мероприятия по оповещению без бодикамеры.

война Украина мобилизация ТЦК и СП судебные решения Резерв+
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
