На Житомирщине мужчине назначили 3 года за неявку по повестке

Суд. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

На Житомирщине мужчину приговорили к трем годам заключения по делу об уклонении от мобилизации. Суд решил, что он, будучи годным к службе, не явился по повестке без уважительной причины.

Об этом пишет Новини.LIVE приводя данные из судебного приговора из Единого государственного реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Мужчина отказался от повестки и не явился в ТЦК

В материалах дела говорится, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию, а по справке ВВК от 13 марта 2025 года его признали годным к военной службе.

По версии следствия, обвиняемый должен был прибыть в Коростень 27 июня 2025 года на 06:00, но этого не сделал.

В суде мужчина вину признал лишь частично. Он подтвердил, что проходил ВВК, но отрицал, что получал боевую повестку. Также он сказал, что медосмотр проходил не в марте, а в конце лета. В то же время обвиняемый не отрицал, что справка ВВК, которую исследовал суд, принадлежит именно ему, а подпись в ней — это его собственная.

По словам мужчины, летом его по дороге к вокзалу остановили работники ТЦК, проверили документы и пригласили поехать с ними. Там ему, по его версии, дали повестку и направили на ВВК.

После комиссии он отдал заключение в ТЦК и поехал домой. Также он рассказал, что в начале осени его снова забрали работники ТЦК возле дома, еще раз вручали повестку и снимали это на видео. Тогда, по его словам, он написал отказ от военной службы.

По делу также допросили свидетелей со стороны ТЦК. Один из них, оператор рекрутинга, заявил, что 26 июня 2025 года мужчину доставили сотрудники полиции, потому что тот находился в розыске из-за неявки по повестке. По словам свидетеля, обвиняемый отказался получить боевую повестку и сказал, что не хочет проходить военную службу.

Еще один свидетель, который представился начальником мобилизационного отдела, сообщил, что мужчину неоднократно доставляли в ТЦК как человека, который находился в розыске из-за неявки. Он утверждал, что обвиняемый сначала отказался от прохождения ВВК, затем не явился после вручения повестки, а позже, после доставки полицией, все же прошел комиссию и был признан годным.

После изучения доказательств суд решил, что объяснения обвиняемого не опровергают материалы дела. В итоге его признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

На Волыни также осудили мужчину, который писал в сообществе в мессенджере о дислокации работников ТЦК и где выдают повестки.

В Киеве мужчина выиграл суд против ТЦК за необоснованный штраф, который ему выписали.