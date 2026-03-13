Видео
Україна
Видео

Новые правила для ТЦК — какое решение рассмотрит Рада

Новые правила для ТЦК — какое решение рассмотрит Рада

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 10:23
Новые правила вручения повесток и проверки документов – что предлагают в Раде
Вручение повестки от ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Применение силы при доставке граждан в ТЦК предлагают запретить. Соответствующую норму содержит законопроект №15076, который зарегистрировали в Верховной Раде и который регулирует порядок проверки военно-учётных документов и вручения повесток.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Читайте также:
Законопроєкт ТЦК
Законопроект о ТЦК на сайте Рады. Фото: скриншот

Как военнообязанные будут получать повестки

Автором документа является нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко.

"Вызов граждан в ТЦК и СП осуществляется путем непосредственного вручения повесток или направления их средствами почтовой связи", — говорится в документе.

Согласно законопроекту, работники ТЦК и полицейские не имеют права применять физическую силу и спецсредства к гражданам.

Если во время проверки военно-учетных документов окажется, что человек нарушил правила воинского учета, то представители ТЦК должны разъяснить ему цель мобилизации, а также вручить повестку о вызове в территориальный центр комплектования.

За отказ от получения повестки предлагают наказывать административной ответственностью. Если человек не выполнит и это требование, тогда представитель ТЦК может обратиться в полицию, чтобы та применила соответствующие меры по месту нахождения военнообязанного.

"Бусификация" в Украине

Все чаще в соцсетях появляются видео "бусификации" граждан. Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко объяснил, что ТЦК "бусифицируют" в основном нарушителей воинского учета, чтобы таким образом их мобилизовать его в ряды ВСУ.

Также недавно скандал вокруг ТЦК возник во Львове. Там представитель территориального центра комплектования избил 56-летнего мужчину во время проверки документов.

Верховная Рада Слуга народа мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
