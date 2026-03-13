Видео
Главная ТЦК Трое закарпатцев напали на работников ТЦК — что решил суд

Трое закарпатцев напали на работников ТЦК — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 10:11
Нападения на ТЦК — на Закарпатье будут судить трех мужчин
Подозреваемые в нападении. Фото: Нацполиция, коллаж: Новини.LIVE

Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения трем злоумышленникам, которых полиция задержала по подозрению в хулиганском нападении на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Фигурантов взяли под стражу без возможности внесения залога

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области.

Детали дела

Правоохранители рассказали, что происшествие случилось 10 марта недалеко от села Пацканево в Ужгородском районе. Тогда группа местных жителей напала на военнослужащих ТЦК во время проведения мероприятий по оповещению граждан по мобилизации и проверки военно-учетных документов.

Отмечается, что злоумышленники перегородили дорогу транспортному средству, которым передвигались служащие, и спровоцировали конфликт. Во время ссоры деревянными палками они повредили автомобиль и пытались оказать давление на них.

"Полицейским удалось прекратить противоправные действия и не допустить обострения конфликта. В тот же день были установлены все участники инцидента, а трех самых активных - задержали в процессуальном порядке. Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности других участников", — говорится в сообщении.

Решение суда

Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения трем злоумышленникам в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следователи полиции квалифицировали действия злоумышленников по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. По делу продолжается досудебное расследование.

Нападения на работников ТЦК

На Волыни 8 марта гражданские напали на авто ТЦК, чтобы помочь военнообязанному. Из-за этого транспортное средство съехало в кювет, а двое военных получили травмы.

В то же время начальник Днепропетровского областного ТЦК и СП заявил, что нападения на ТЦК участились. Только в январе в регионе зафиксировали пять таких инцидентов. В результате один военный получил ножевое ранение, еще двое — травмы.

