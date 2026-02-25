Видео
Україна
Военные ТЦК все чаще становятся жертвами нападений — статистика

Военные ТЦК все чаще становятся жертвами нападений — статистика

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 17:17
В Днепре бьют тревогу — нападения на работников ТЦК растут
Работники ТЦК проверяют мужчину на улице. Фото: Вінниця.info

С начала 2026 года количество атак на военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки возросло. Только за январь в Днепропетровской области произошло пять подобных случаев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление начальника Днепропетровского областного ТЦК и СП полковника Алексея Дубовика во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства во время действия военного положения в среду, 25 февраля.

Читайте также:

Сколько нападений зафиксировано за 2025-2026 годы

"Случаи нападений на группы оповещения ТЦК и СП (в Днепропетровской области ред.), а также в случае сопровождения военнообязанных, с начала 2026 года участились", — отметил Дубовик.

Он отметил, что это очень негативная статистика.

По его словам, в 2025 году в области было зафиксировано 17 нападений на военнослужащих ТЦК. В результате этого восемь военнослужащих получили ножевые и огнестрельные ранения, еще семь — травмы различной степени тяжести.

"За январь 2026 года уже было пять нападений. Ранены трое военнослужащих", — добавил Дубовик.

Кроме того, вчера, 25 февраля, двое работников ТЦК получили ножевые ранения.

Скандалы вокруг деятельности ТЦК

Недавно председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что скандалы вокруг ТЦК нельзя объяснять враждебной пропагандой. Незаконные действия военнослужащих уже приобрели большие масштабы.

Президент Владимир Зеленский также признал, что есть проблема с проведением мобилизации. Однако, по его словам, также есть много дезинформации по этому поводу.

нападение Днепропетровская область война в Украине ТЦК и СП военнообязанные
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
