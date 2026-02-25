Скільки нападів на ТЦК зафіксовано за 2025-2026 роки в Дніпропетровській області

Працівники ТЦК перевіряють чоловіка на вулиці. Фото: Вінниця.info

У 2026 році почастішали напади на військових Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За перший місяць року у Дніпропетровській області зафіксовано п’ять таких інцидентів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву начальника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП полковника Олексія Дубовика під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства під час дії воєнного стану у середу, 25 лютого.

Скільки нападів зафіксовано за 2025-2026 роки

"Випадки нападів на групи оповіщення ТЦК та СП (у Дніпропетровській області — ред.), а також у випадку супроводження військовозобов’язаних, з початку 2026 року почастішали", — зазначив Дубовик.

Він наголосив, що це дуже негативна статистика.

За його словами, у 2025 році в області було зафіксовано 17 нападів на військовослужбовців ТЦК. Внаслідок цього восьмеро військовослужбовців отримали ножові та вогнепальні поранення, ще сім — травми різного ступеня тяжкості.

"За січень 2026 року вже було п’ять нападів. Поранено трьох військовослужбовців", — додав Дубовик.

Крім того, вчора, 25 лютого, двоє працівників ТЦК отримали ножові поранення.

Скандали навколо діяльності ТЦК

Нещодавно голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев заявив, що скандали навколо ТЦК не можна пояснювати ворожою пропагандою. Незаконні дії військовослужбовців вже набули великих масштабів.

Президент Володимир Зеленський також визнав, що є проблема з проведенням мобілізації. Проте, за його словами, також є багато дезінформації з цього приводу.